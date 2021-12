Lions Bisceglie, si ritorna in casa per la sfida contro Monopoli nel turno infrasettimanale

Dopo aver sbancato il parquet di Ruvo, i Lions Bisceglie saranno impegnati nella sfida casalinga contro Monopoli, valevole per l’undicesima giornata del campionato di serie B, girone D.

Il soddisfacente 85-71 ai danni dei ruvesi ha spazzato via l’ipotetica seconda sconfitta consecutiva, dopo la prima avvenuta per mano della Virtus Arechi Salerno. Guai però a commettere l’errore della nona giornata, i giocatori monopolitani occupano le zone basse della classifica (solo 3 vittorie a fronte di 7 sconfitte) ma la voglia di voler battere i nerazzurri (primi nel girone) è alta. Gli ospiti infatti sono rinati, dopo la vittoria tra le mura amiche contro la Pavimaro Molfetta. Compito a portata di mano per la squadra di coach Nunzi, solo se si tiene alta la guardia e mettendo da parte i numeri della classifica generale.

Palla a due prevista per oggi alle ore 18.00. Diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”.