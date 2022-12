Lions Bisceglie, si ritorna in campo nel turno infrasettimanale contro Pozzuoli

I Lions Bisceglie saranno impegnati questa sera fuori casa con Pozzuoli (palla a due fissata alle ore 20.30); match valevole per l’undicesima giornata del campionato di serie B, girone D.

I biscegliesi hanno sul piatto l’opportunità per farsi perdonare dopo la sconfitta esterna per mano della capolista Ruvo (58-55). Tratto particolare di questa sfida è che si giocherà sul parquet neutro di Sant’Antimo. Gli avversari di turno sono il fanalino di coda del raggruppamento, con 10 sconfitte in altrettante uscite. Guardando i risultati delle partite contro le squadre più in alto nella classifica, si nota che i campani non rendono la vita facile (-3 con Salerno, -9 con Avellino, -9 con Caserta). I ragazzi di coach Nunzi hanno un compito alla portata ma al tempo stesso delicato; trasformare l’amarezza (dopo l’epilogo dell’ultima uscita stagionale) in cattiveria agonistica.

La partita sarà visibile in streaming per gli abbonati sulla piattaforma “LNP pass”. Arbitrano Matteo Paglialunga di Fabriano (Ancona) e Giovanni De Giorgio di Giarre (Catania).