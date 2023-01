Lions Bisceglie si portano il derby a casa, battuto al PalaDolmen il Corato / CLASSIFICA

Vittoria pesante quella ottenuta dai Lions Bisceglie che ieri al PalaDolmen hanno superato Corato con il punteggio di 97-83 nel diciassettesimo turno di Serie B, girone D.

I Lions sono partiti bene (7-3) e non si sono scomposti quando gli avversari, al 4’, hanno capovolto il punteggio per la prima e unica volta nel corso della gara (10-11). Da quel momento in poi il team biscegliese non ha più lasciato le redini: un 9-0 confezionato da Dron e Bini ha fatto scoccare la scintilla, tenuta viva dalle triple di Verazzo e Dron e malgrado il secondo fallo prematuro di Marcelo Dip i padroni di casa hanno toccato il +11 grazie a Davide Vavoli.

Corato ha provato a ricucire con uno 0-9, riavvicinandosi sul -2 in apertura di seconda frazione (28-26) ma Chiti e Borsato, dal perimetro, hanno replicato. L’esterno trevigiano si è dovuto fermare proprio pochi istanti dopo ma nemmeno quest’ennesimo episodio sfavorevole e il terzo fallo di Verazzo hanno distratto i nerazzurri dal loro obiettivo: Bini con un gioco da tre punti e Dron hanno spinto sull’acceleratore e Bisceglie si è ritrovata anche sul +13, concedendo agli avversari solo un parziale di 7-1 per accorciare il gap all’intervallo lungo (46-39).

I neroverdi ospiti, trascinati dagli ex di turno Gambarota e Stella, hanno cercato di rimettersi a contatto, risalendo la corrente fino al 54-53 ma Bisceglie ha ancora una volta assestato uno strattone grazie a Bini, al 3/3 dalla lunetta di Verazzo e a un monumentale Dip. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

Lions Bisceglie-Basket Corato 97-83

Lions Bisceglie: Dron 18, Chiti 22, Vavoli 15, Bini 22, Dip 8, Verazzo 8, Borsato 3, Pieri 1. N.e.: Dri, Provaroni, Mastrodonato, Santoro. All.: Nunzi.

Corato: Stella 16, Trunic 16, Gambarota 12, Boev 8, Infante 16, Battaglia 7, Artioli 7, Mrgic 1, Idiaru. N.e.: Del Tedesco, Sgarlato. All.: Putignano.

Arbitri: Di Gennaro e Berger di Roma.

Parziali: 28-17; 46-39; 70-61.

Note: usciti per cinque falli Vavoli e Gambarota. Tiri da due: Bisceglie 22/42, Corato 17/25. Tiri da tre: Bisceglie 12/27, Corato 10/29. Tiri liberi: Bisceglie 17/23, Corato 19/25. Rimbalzi: Bisceglie 33, Corato 34. Assist: Bisceglie 15, Corato 10.