Lions Bisceglie: settimana di lavoro in archivio, si avvicina il primo impegno ufficiale

Va in archivio la prima settimana di lavoro in casa Lions Bisceglie che sotto la supervisione di coach Luciano Nunzi e del preparatore Michele Falcone ha cominciato la fase di pre season.

Test atletici e valutazione generale del roster biscegliese hanno caratterizzato i primi giorni di lavoro in vista del primo ufficiale in Supercoppa contro Giulianova. Match previsto per domenica 12 agosto e che potrebbe essere anticipato a sabato 11. A prescindere dalla data stabilita, i Lions effettueranno test amichevoli per arrivare nelle migliori condizioni all’impegno ufficiale.