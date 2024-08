Lions Bisceglie: sei giovani aggregati alla prima squadra

Sei prospetti interessanti, cresciuti nel vivaio dei Lions Bisceglie partendo dal minibasket, ora sono pronti per far parte del gruppo principale, in attesa dell’inizio del nuovo campionato di Serie B2.

Si tratta dei classe 2007 Leonardo D’Orsi, Marco Di Lollo Capurso e Simone Di Leo e dei 2008 Guido Di Lollo Capurso, Daniele Gentile e Antonio Del Rosso che vanno a rinforzare il roster della prima squadra. Le loro ottime prestazioni raggiunte sia nel campionato di Under 17 Eccellenza che nel torneo Under 19 regionale, hanno confermato il buon lavoro del settore giovanile guidato nell’ultima annata da coach Carlo Montefalcone sotto il coordinamento del dirigente responsabile Antonio Sciascia.

Dopo alcune gradite conferme e diversi nuovi acquisti, lunedì la squadra di coach Fabio Saputo darà il via alla preseason con i primi test fisici in programma al PalaCosmai. Non mancherà il prezioso supporto dell’assistente Vincenzo Virgallita, del preparatore fisico Michele Falcone e del massaggiatore Tonio Lopopolo. Sempre nella giornata di lunedì è anche fissato il consueto incontro con i tifosi alle 19:30 al termine del primo allenamento.

Articolo di: Cesare De Pasquale