Lions Bisceglie sconfitti in casa da Ruvo, polemiche per la conduzione arbitrale

Si ferma la striscia positiva dei Lions Bisceglie, battuti ieri sera al PalaDolmen dalla Pallacanestro Ruvo in occasione della venticinquesima giornata del campionato di Serie B, girone D.

Gara complicatissima per i Lions, falcidiati da infortuni e acciacchi. Gli ospiti, sostenuti da un gran numero di tifosi, si sono prodotti subito in un abbozzo di fuga (2-8) ma Dri e compagni hanno reagito: due tiri liberi del capitano sono valsi il 12-9 all’8’ mentre in apertura di seconda frazione un efficace Chiti ha regalato il +7 ai padroni di casa (22-15). Vavoli ha firmato il massimo vantaggio sul 26-18 e il lavoro compiuto in difesa da Bisceglie ha prodotto frutti eccellenti, con Ruvo limitata a 24 punti segnati nei primi due quarti, il 34% dal campo e ben 10 palle perse.

Nella ripresa gli ospiti, sotto ancora di 5 al 23’, hanno confezionato il break alla fine dei conti decisivo nella seconda parte della frazione. I canestri pesanti di Toniato e Valesin hanno trascinato Ruvo sul +10 (39-49), condizionando inevitabilmente la partita fra le proteste veementi della panchina e del pubblico di Bisceglie (7 falli a 2, una serie evidente di contatti sotto canestro non puniti). Ritrovata la bussola, i Lions hanno rimesso in sesto la loro gara con Dip, Ingrosso e Bini. La tripla di Chiti per il 50-53 a meno di cinque minuti dalla conclusione ha scaldato ulteriormente il clima e Ingrosso ha accorciato ancora sul -2 (52-54). Un tap-in di Toniato su errore di Ghersetti ha preceduto il canestro dal perimetro di Chiti per il -1 (55-56).

Finale punto a punto sul quale ha pesato l’esagerata disparità anche nella concessione di tiri liberi. L’ex di turno Diomede, dai 6.75, ha firmato il canestro del successo per gli ospiti (57-61). I nerazzurri sono usciti dal campo con la piena consapevolezza di aver imboccato la strada giusta. Recuperando gli infortunati (Dron è uscito a inizio terzo quarto per il riacutizzarsi di noie al polpaccio) e giocando con questo tipo di intensità mentale i Lions hanno tutte le carte in regola per centrare gli obiettivi prefissati. Giovedì, sempre al PalaDolmen e con inizio alle 19:30, bisognerà tornare subito a vincere nel confronto interno con il fanalino di coda Pozzuoli.

Lions Bisceglie-Ruvo 59-64

Lions Bisceglie: Dron 8, Dri 13, Chiti 13, Bini 5, Dip 6, Ingrosso 6, Vavoli 6, Del Sole 2, Pieri. N.e.: Mastrodonato, Provaroni, Santoro. All.: Nunzi.

Ruvo: Burini 10, Diomede 13, Toniato 8, Gatto 2, Ammannato 11, Ghersetti 11, Valesin 9, Arnaldo, Pirani, Gianmarco Sbaragli. N.e.: Gianlorenzo Sbaragli. All.: Campanella.

Arbitri: Suriano di Settimo torinese (Torino), Caneva di Collegno (Torino).

Parziali: 15-15; 32-24; 39-49.

Note: nessun uscito per cinque falli. Tiri da due: Bisceglie 16/30, Ruvo 15/33. Tiri da tre: Bisceglie 7/31, Ruvo 7/24. Tiri liberi: Bisceglie 6/10, Ruvo 13/19. Rimbalzi: Bisceglie 37, Ruvo 43. Assist: Bisceglie 13, Ruvo 6.