Lions Bisceglie sconfitti a Senigallia in gara 3, domenica match decisivo per i playoff

Sconfitta in gara 3 dei quarti di finale dei playoff di Serie B per i Lions Bisceglie che rimediano il secondo ko della serie, questa volta sul campo amico del Senigallia con il finale di 76-69 per i padroni di casa.

La compagine nerazzurra non è riuscita a imprimere alla partita il ritmo desiderato, commettendo troppi errori al tiro e fallendo parecchie occasioni per dare una svolta al match. Gara subito in salita per i biscegliesi, merito del 10-0 operato da Senigallia nei primi tre minuti. Lions che reagiscono in maniera importante recuperando sin all’11-11 al 6’. Un equilibrio costante nei minuti successivi sino a chiudere sul 22-22 il primo quarto. Il roster di coach Nunzi mette la testa avanti con un +4 che dà morale, Senigallia che reagisce in maniera opportuna grazie ad una importante lucidità offensiva che le consente di chiudere all’intervallo lungo avanti 47-41.

Al ritorno in campo Lions che provano a forzare il tiro per cercare di recuperare lo svantaggio, una scelta che non porta risultati positivi a Dri e compagni con il 60-54 che tiene comunque in corsa i pugliesi. Senigallia che parte forte nel quarto decisivo portandosi sino al +9. Giannini con due triple consecutive sembra riaprire i giochi per i Lions (63-60), invece i marchigiani ingranano la marcia giusta chiudendo la partita in maniera agevole sul 76-69.

Domenica 22 maggio, sempre sulle tavole del PalaPanzini (ore 18), Il lavoro sicuro dovrà vincere gara 4 per pareggiare i conti, altrimenti concluderà la sua stagione.

SENIGALLIA-IL LAVORO SICURO BISCEGLIE 76-69

Senigallia: Giacomini 15, Terenzi 6, Calbini 20, Bedin 14, Varaschin 14, Cicconi Massi 5, Gnecchi 2, Giuliani, Rossini, Venturi. N.e.: Bedetti, Filippo Giannini. All.: Gabrielli.

Il lavoro sicuro Bisceglie: Dron 10, Fontana 8, Dri 12, Enihe 12, Dip 6, Marco Giannini 13, Giunta 3, Vavoli 3, Seck 2. N.e.: Mastrodonato, Provaroni. All.: Nunzi.

Arbitri: Gallo di Monselice (Padova), Secchieri di Venezia.

Parziali: 22-22; 47-41; 60-54.

Note: uscito per cinque falli Dri. Tiri da due: Senigallia 21/37, Bisceglie 13/34. Tiri da tre: Senigallia 5/22, Bisceglie 11/35. Tiri liberi: Senigallia 19/24, Bisceglie 10/17. Rimbalzi: Senigallia 44, Bisceglie 38. Assists: Senigallia 14, Bisceglie 14.