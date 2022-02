Lions Bisceglie, sconfitta casalinga contro Cassino / CLASSIFICA

Secondo ko consecutivo al “Paladolmen” per i Lions Bisceglie che cedono 60-65 contro la penultima della classe Cassino nel match valevole la diciannovesima giornata del campionato Old Wild West serie B girone D.

Eppure i padroni di casa, senza Dri e Fontana, partono bene chiudendo il primo quarto sul punteggio di 21-15, arrivando all’intervallo lungo sul 35-28 (parziale 14-13). Nella terza frazione, i biscegliesi dilapidano il +7 subendo quindi il ritorno della squadra laziale. Nell’ultimo quarto Cassino, sulle ali dell’entusiasmo per la rimonta compiuta nel segmento precedente, opera il sorpasso portando a casa l’intera posta in palio grazie al parziale di 22-17.

Mattatore dell’incontro per la squadra ospite è stata la guardia classe ’86 Borsato artefice di 22 punti (5 doppie, 3 triple, 2 tiri liberi) a cui si aggiungono 2 assist. Per i Lions invece, non bastano i 12 punti di Giannini, gli 11 di Dron nonchè i 10 della coppia Giunta e Dip.

In virtù della sconfitta in questione, la quinta stagionale, i nerazzurri rimangono al secondo posto a quota 28 punti, a quattro lunghezze dalla capolista Agrigento. Domenica prossima, 20 febbraio, i Lions saranno di scena al “PalaCalafiore” ospiti della Viola Reggio Calabria.

Foto: Cristina Pellegrini

