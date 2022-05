Lions Bisceglie salutano i playoff, sconfitta di misura al PalaDolmen contro Senigallia

Finisce in gara 5 ai quarti di finale dei Playoff la stagione dei Lions Bisceglie, che rimediano una sconfitta interna di misura per mano di Senigallia.

A causa della bassa percentuale di realizzazione dei nerazzurri, i marchigiani hanno saputo dare il meglio di sé nella prima parte di gara, sfoderando un break di 12-0. I giocatori ospiti hanno poi subito toccato il massimo vantaggio della sfida sul 30-17. I biscegliesi reagiscono timidamente e concludono il secondo quarto a -10 (30-20).

Nella ripresa il distacco rimane invariato, con i Lions che cercano una disperata rimonta che avverrà nella frazione successiva. Simone Giunta prima accorcia sul -4 (41-37) per poi rimettere tutto in equilibrio sul 42 pari. A un minuto dal termine, i Lions mettono per la prima volta il muso davanti con Dri (48-47) ma Lorenzo Varaschin controbatte e condanna i giocatori di casa sul definitivo 49-48.

L’amarezza per il mancato accesso alla semifinale non può cancellare quello che i Lions sono riusciti a costruire. La venticinquesima annata consecutiva in campionati nazionali per il movimento cestistico biscegliese si è conclusa fra gli applausi e nella convinzione di poter ripartire con ulteriore slancio. (Foto: Cristina Pellegrini)