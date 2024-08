Lions Bisceglie: rinnova Rodriguez, preso Zakaria El Agbani

Due stagioni in A2, quattro in B, una promozione nel secondo torneo nazionale e due Supercoppe di B. Le credenziali di Zakaria El Agbani sono senza dubbio lusinghiere. La guardia di 23 anni (186 cm per 90 kg) cresciuta nel vivaio di Piacenza ha scelto i Lions Bisceglie per vivere la prima esperienza lontano da casa. L’esterno ha chiuso l’ultima annata, in B Nazionale, con 3.7 punti e 1.5 rimbalzi in 14.4 minuti medi di utilizzo, cifre salite rispettivamente a 4.4 punti, 3.6 rimbalzi e 16.2 minuti nel corso dei playoff.

«Sono veramente molto contento ed entusiasta di iniziare questa nuova esperienza con Bisceglie. Manca sempre meno e poi cominceremo a lavorare in gruppo: non vedo l’ora!» ha affermato Zakaria El Agbani. «Grazie a coach Saputo e alla dirigenza per aver deciso di riporre la loro fiducia in me: cercherò di ripagarla dando tutto, in campo e fuori, con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi che ci prefisseremo. Il progetto tecnico che mi è stato proposto è ambizioso e pone le basi sul lavoro quotidiano che condivido e penso sia la chiave per costruire le vittorie alla domenica».

I Lions Bisceglie rinnovano Juani Rodriguez, che rimarrà in nerazzurro anche nella prossima stagione, dopo le grandi prestazioni nella seconda parte della scorsa; quando nei momenti decisivi la palla è sempre passata dalle sue mani e le gambe non hanno mai tremato, salendo di colpi quando contava di più. Autore di 13 punti e 3 assist all’allacciata di scarpe e tiratore dal 40% dall’arco durante l’ultima annata, il play argentino ha commentato così la sua permanenza biscegliese: «Sono felicissimo di continuare a giocare per una società super, che mi ha fatto stare già molto bene a Bisceglie; speriamo di formare il miglior gruppo possibile per essere competitivi contro tutti gli avversari. Mi auguro che tutto il pubblico biscegliese si unisca a noi e ci sia vicino, tifando per i Lions in questa nuova stagione».