Lions Bisceglie rispettano il pronostico e superano la Virtus Pozzuoli

Sedicesima affermazione stagionale per i Lions Bisceglie. I ragazzi di coach Luciano Nunzi sono tornati al successo nel match disputato giovedì fra le mura amiche del PalaDolmen contro la Virtus Pozzuoli, ultima in classifica nel girone D del torneo di Serie B Old Wild West. Raphael Chiti e compagni si confermano settimi in graduatoria, sempre a due lunghezze dalla quinta posizione, occupata da Sant’Antimo e Cassino.

L’ex di turno Cucco si è presentato subito con due triple consecutive (7-8) e gli ospiti hanno toccato anche il +6 (15-21) grazie alle iniziative dei lunghi Thiam e Mehmedoviq. Replica nerazzurra in apertura di seconda frazione con Pieri sugli scudi (29-23). I Lions hanno superato la doppia cifra di vantaggio nella fase conclusiva del secondo periodo (42-29) e al rientro dagli spogliatoi per l’intervallo lungo si sono spinti finanche sul +19 (54-35), gestendo la situazione pur se gli ospiti hanno saputo ricucire fino al -7 (62-55). I canestri del capitano Filiberto Dri e del playmaker Gabriel Dron hanno archiviato la pratica. Sei giocatori in doppia cifra per Bisceglie. In campo anche Provaroni, spazio a Mastrodonato e al debutto in B del giovane biscegliese Domenico Santoro. Le festività pasquali saranno senza dubbio d’aiuto al gruppo per recuperare energie e ritrovare la migliore forma in vista delle ultime quattro partite di stagione regolare.

Lions Bisceglie-Pozzuoli 83-68

Lions Bisceglie: Dron 12, Dri 15, Chiti 10, Bini 11, Dip 10, Vavoli 12, Pieri 9, Del Sole 2, Ingrosso 2, Mastrodonato, Provaroni, Santoro. All.: Nunzi.

Pozzuoli: Lucarelli 7, Cucco 19, Greggi 8, Mehmedoviq 15, Thiam 11, Miaffo 6, Mutombo 2, Simonetti, Aiello. N.e.: Spinelli. All.: Sorgentone.

Arbitri: Martinelli di Brescia, Tommasi di Veroli.

Parziali: 18-21; 42-31; 60-47.

Note: uscito per cinque falli Del Sole. Tiri da due: Bisceglie 25/45, Pozzuoli 18/33. Tiri da tre: Bisceglie 9/29, Pozzuoli 8/26. Tiri liberi: Bisceglie 6/8, Pozzuoli 8/10. Rimbalzi: Bisceglie 31, Pozzuoli 44. Assist: Bisceglie 21, Pozzuoli 11.