Lions Bisceglie, risoluzione consensuale con il centro Jacopo Ragusa

È terminata anzitempo l’esperienza di Jacopo Ragusa con la canotta dei Lions Bisceglie coincisa con l’ultima gara del girone d’andata del torneo di Serie B.

Il club nerazzurro e il pivot tarantino hanno scelto consensualmente di non proseguire la stagione insieme. “Una decisione maturata nel tempo per ragioni esclusivamente tecnico-tattiche – si legge nella nota diffusa ieri sera dal club – e che non può in alcun modo scalfire il totale apprezzamento dell’ambiente biscegliese per le qualità che il centro classe 2000 ha evidenziato in questi mesi sul campo e fuori, fornendo prova di assoluta professionalità fino alla partita di domenica, vinta contro Ozzano anche grazie al suo generoso e prezioso contributo”.