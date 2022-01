Lions Bisceglie, rialzare la testa nella sfida contro Torrenova

La sedicesima giornata del campionato di serie B, girone D, offre sul piatto la delicata sfida tra Lions Bisceglie e Torrenova sul parquet del PalaLuxor.

Partita insidiosa per i giovani nerazzurri che hanno perso la vetta della classifica, a causa anche della mancanza di capitan Dri, dopo lo scontro diretto con la nuova capolista Agrigento (ora a +2 con 24 punti). I giocatori di casa occupano al momento la quinta posizione in classifica, con all’attivo 9 vittorie e 5 match persi; questa contesa, però, può essere occasione per ridurre il gap con le zone alte della classifica e rendere più incerta la zona playoff. Il team di coach Nunzi dovrà ora affrontare la seconda parte di campionato a testa bassa, ma comunque consapevole delle proprie potenzialità; le sole 3 sconfitte su 15 match sono un buon punto di partenza per andare a caccia degli obiettivi stagionali.

La contesa tra Torrenova e Lions Bisceglie è fissata per oggi a partire dalle ore 18.00. Diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”.