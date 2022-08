Lions Bisceglie, reso noto il calendario della stagione regolare di Serie B

La Federazione Italiana della pallacanestro ha diramato in giornata il calendario del campionato di serie B, girone D.

I Lions Bisceglie faranno il loro debutto stagionale domenica 2 ottobre tra le mura del Paladolmen, ospite Pescara. Segue una settimana dopo il derby esterno contro Corato per poi ritornare in casa domenica 16 ottobre con Luiss Roma. La quarta e la quinta giornata saranno rispettivamente in casa con Teramo e fuori casa con Sant’Antimo, nelle ultime due settimane di ottobre.

Sabato 5 Novembre Cassino farà visita ai nerazzurri, i quali ripartiranno il 13 novembre per la sfida esterna con Sant’Antimo. Domenica 20 novembre appuntamento fissato al PalaLongo con la Virtus Arechi Salerno; sette giorni dopo i beniamini biscegliesi ospiteranno Taranto.

Il 4 dicembre il team di coach Nunzi sfiderà Ruvo. Segue il turno infrasettimanale sulle tavole di Pozzuoli, mercoledì 7 dicembre. L’ultimo incontro prima della sosta natalizia è fissato con Juvecaserta (domenica 18 dicembre). Si riparte domenica 8 gennaio in casa con Sala Consilina. Giro di boa del campionato fissato per domenica 15 gennaio fuori casa contro Avellino, per poi dare inizio al girone di ritorno domenica 22 gennaio con Pescara. Ultima sfida della stagione regolare in programma domenica 7 maggio.

Il terzo torneo cestistico nazionale si fermerà sotto le vacanze natalizie dopo il turno del 18 dicembre per riprendere l’8 gennaio. La Final Eight di Coppa Italia è prevista dal 10 al 12 marzo 2023. La stagione regolare si concluderà il 7 maggio.