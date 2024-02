I Lions Bisceglie puntano al bis contro Jesi

I Lions Bisceglie puntano al bis contro Jesi, nel match valido per la 23° giornata di Serie B Nazionale Old Wild West, con palla a due fissata alle 20:30 di oggi, sabato 10 febbraio, e l’obiettivo di non fermarsi; per continuare ad inseguire l’obiettivo salvezza.

I ragazzi di coach Origlio sono reduci dal successo maturato ai danni di Padova e vogliono fare leva sul fattore campo per vincere ancora, nonostante debbano fare i conti con le indisponibilità di Rodriguez e Fontana; due innesti importanti dal mercato.

I Lions Bisceglie puntano al bis contro Jesi, ma gli ospiti rappresentano una minaccia molto temibile, trovandosi al 4° posto in classifica, con ben quattordici successi ottenuti in campionato. Il roster in mano a coach Ghizzinardi vanta due vecchie conoscenze nerazzurre, come Merletto e Bruno; e ha aggiunto sul mercato il lungo Tiberti, arrivato da Chieti, e che ha conferito ai marchigiani maggiore duttilità sotto le plance.

Il match sarà arbitrato da Mattia Foschini di Russi (Ravenna) e Claudia Ferrara di Ferrara. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Domenico Turi di Foggia (segnapunti), Stefano La Monica di Monte Sant’Angelo (cronometrista) e Antonio Rosucci di Bari (addetto ai 24”).