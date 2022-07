Lions Bisceglie protagonisti del mercato, ufficiale l’acquisto di Borsato

Colpo di mercato da parte dei Lions Bisceglie che si portano a casa Stefano Borsato, uno dei migliori giocatori del campionato cadetto.

L’esterno originario di Treviso, nato nel 1986 (194 cm per 90 kg), è in grado di coprire sia il ruolo di guardia che quello di playmaker. Borsato nell’ultima stagione ha giocato con la canotta del Cassino con 15.3 punti, 7.9 rimbalzi e 3.6 assists di media in oltre 35 minuti di utilizzo, con il 36% da tre punti e l’82% dalla lunetta.

In passato il neo acquisto dei Lions ha fatto parte, da giovane, del roster della Benetton Treviso campione d’Italia 2002/03. La carriera è continuato in piazze come Roseto, Ferrara, Fulgor Forlì, Jesi, Siena, Piacenza in A2 (campionato nel quale si è distinto per 10 anni), oltre a quelle di Pistoia, Riva del Garda, San Vendemiano, Porto Sant’Elpidio, Cesena, Vigevano e Cassino in B, sempre da protagonista.

“Un profilo cercato con tenacia – racconta il direttore sportivo dei Lions Sergio Di Nardo – volevamo inserire in organico un giocatore di spessore fra gli esterni, con un forte vissuto alle spalle e caratteristiche in linea con le idee del coach”.

Con l’innesto di Stefano Borsato è salito a cinque il numero di cestisti ufficializzati dal club nerazzurro fra i ranghi del team per la stagione 2022-23. L’elenco comprende tre riconfermati (il capitano Filiberto Dri, il playmaker Gabriel Dron e l’ala Davide Vavoli) e l’altro volto nuovo Matteo Bini.