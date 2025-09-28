Lions Bisceglie pronti all’esordio in Serie B2 contro Termoli

Archiviata una preseason breve ma intensa, per i Lions Bisceglie è arrivato il momento della verità. Oggi, 28 settembre, alle ore 19, al PalaPanunzio di Molfetta scatterà la nuova stagione di Serie B2, con i nerazzurri impegnati nella prima sfida contro l’Air Termoli guidata da Gigi Marinelli, ex di turno. La squadra del coach Vito Console disputerà le gare interne nell’impianto molfettese, in attesa del ritorno al PalaDolmen.

Il gruppo biscegliese arriva al debutto con la consapevolezza di aver affrontato difficoltà utili a cementare carattere e unità. L’inserimento di Luca Montanari procede a ritmo sostenuto, mentre Leonardo Di Dio e Simone Giovinazzo avranno il compito di orchestrare il gioco. Fondamentali saranno anche i contributi di Edoardo Anibaldi e Carlo Spernanzoni sugli esterni, oltre al lavoro sotto canestro di Vincenzo Festinese, Medoune Gueye e Mario Tartaglia. Spazio importante anche per i giovani del vivaio: D’Orsi, Gentile, Di Lollo Capurso, Del Rosso e De Feudis.

Il girone D presenta avversarie variegate, con una sola pugliese oltre ai Lions, una molisana, due abruzzesi, sette marchigiane, due umbre e una formazione emiliano-romagnola. «Dovremo adattarci a una realtà diversa – ha commentato Tartaglia – ma ci siamo preparati con cura».

Anche Termoli, avversario del debutto, punta su un organico giovane e dinamico. Marinelli potrà contare sul talento di Antonio Matera e sulla combo-guard Jean Cassano, prodotto del vivaio Olimpia Milano, oltre all’esperienza di Gianluca Pierucci. In area spiccano Sergio Rupil, Francesco Magugliani e Gift Odigie, con Omar Dieng pronto a dominare sotto le plance. Assenti annunciati Rupil e Matteo Grimaldi, che non prenderanno parte alla sfida.

Per i Lions, già vittoriosi lo scorso anno contro Termoli nella prima gara “interna” giocata a Molfetta, sarà l’occasione di partire con il piede giusto e dare un segnale forte al campionato. (Credit foto: Cristina Pellegrini)