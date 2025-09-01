Lions Bisceglie, prime indicazioni dal test amichevole di Castellaneta

Primo test sul campo per i Lions Bisceglie, che sabato pomeriggio hanno affrontato un’amichevole a Castellaneta dopo una settimana di lavoro particolarmente intensa, segnata da doppie sedute quotidiane e da un notevole carico fisico. Una prova utile per lo staff tecnico, che ha potuto raccogliere indicazioni importanti in vista della lunga stagione, pronta a partire domenica 28 settembre con l’esordio nel campionato di Serie B2.

La squadra, ancora in fase di costruzione della propria identità, ha mostrato spunti interessanti che serviranno come base per la crescita nelle prossime settimane. Dopo il match, i giocatori hanno beneficiato di una domenica di riposo, mentre già da lunedì mattina il gruppo tornerà a lavorare tra sala pesi e parquet.

Il programma prevede un’unica pausa mercoledì mattina, prima di riprendere a pieno ritmo. Sabato prossimo, invece, i Lions sosterranno un nuovo test: dopo l’allenamento mattutino alle 10, la squadra sarà impegnata nel pomeriggio sul parquet della Cestistica San Severo per un’ulteriore verifica delle condizioni atletiche e tecniche. (Credit foto: Cristina Pellegrini)