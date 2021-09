Lions Bisceglie, parla il ds Di Nardo: “La nostra è una piazza matura e competente”

Il campionato di serie B sta per iniziare, il ds Di Nardo tira le somme di quanto fatto in preseason, dove spicca la vittoria del torneo Francesco Valente battendo Molfetta.

La vittoria del torneo ha dato grande fiducia ad un gruppo tutto nuovo: “Abbiamo rinnovato il roster con l’unica eccezione del giovane Alessandro Mastrodonato, scelto un nuovo allenatore e un nuovo assistente, confermando nello staff tecnico Lopopolo e Falcone che costituiscono una certezza per il nostro club – continua Di Nardo – Quanto ai test sostenuti fra amichevoli, Supercoppa e torneo “Valente”, quello che mi ha fatto piacere è il carattere espresso dal gruppo, anche più delle 5 vittorie ottenute su 6 partite, considerando anche che l’unica sconfitta è maturata punto a punto sul parquet di Ruvo” afferma.

La squadra nerazzurra è raggruppata nel girone D, che riserva tante insidie e sfide di alto livello: “Agrigento, Taranto, Sant’Antimo, Ruvo e Avellino hanno allestito formazioni di spessore in forza anche di budget rilevanti per la categoria – sottolinea – I Lions fanno parte di quella schiera di potenziali outsider che cercheranno di far bene. L’imperativo è non mollare mai e lavorare in tutta tranquillità, evitando eccessive pressioni. Il resto verrà da sé, ne sono certo” conclude Di Nardo.