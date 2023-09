Lions Bisceglie ospiti della Partenope Sant’Antimo per un test prestagionale

Oggi, 16 settembre alle ore 17:30, i Lions Bisceglie saranno di scena al Palasport “Parente” di Benevento, per la seconda uscita di questa preseason, ospiti della Partenope Sant’Antimo.

Non sarà solo un test per valutare le rotazioni all’interno del roster, ma anche l’occasione per due società che da 3 anni collaborano nel progetto: “PSA Campus-Progetto Lions”, volto alla valorizzazione dell’attività giovanile, per promuovere la pallacanestro sul nostro territorio. Durante la prima riunione tecnica dei responsabili dei settori giovanili, saranno dettate quindi le linee guida per i rispettivi settori per la stagione alle porte.

ARTICOLO DI ALESSANDRO PAPPOLLA