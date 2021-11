Lions Bisceglie, oggi derby con Molfetta per mantenere la vetta in solitaria

È giorno di derby per i Lions Bisceglie che questa sera, 7 novembre ore 18, ospitano al PalaDolmen la Pavimaro Molfetta in occasione della sesta giornata del campionato di Serie B, girone D, di basket.

Momento positivo per Bisceglie, sola in testa alla classifica a punteggio pieno, a caccia del sesto acuto consecutivo dopo la bella affermazione sulla Viola Reggio Calabria. Quello del derby sarà un ulteriore test per i ragazzi guidati da coach Nunzi. Una verifica sulle reali potenzialità di una squadra forte e di prospettiva.

Sul fronte opposto Molfetta è reduce dalla vittoria interna nell’ultimo turno contro Ruvo. Pavimaro a -4 dalla capolista Bisceglie. Una squadra, quella di coach Giovanni Gesmundo, con un quintetto di valore con particolare attenzione per la guardia Maurizio Tassone e la coppia di lunghi formata da Matteo Bini-Francesco Infante.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Lnp pass.