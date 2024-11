Lions Bisceglie: occhi puntati sul derby con il Corato

I Lions Bisceglie con gli occhi puntati sul derby di questo pomeriggio contro Corato, in scena dalle 18:00 al palasport di Viale Colombo a Ruvo e valido per la nona giornata del girone G di Serie B2, che rappresenta un match molto sentito dentro e fuori dal campo per i nerazzurri; che vogliono proseguire la striscia di vittorie inaugurata con il bel successo di Molfetta della settimana scorsa.

I ragazzi di coach Saputo hanno dato prova nell’ultima uscita di una manovra offensiva e di una costruzione e selezione di tiri di grande qualità, nota che non può che far piacere a tutto lo staff; che spera di riuscire a sviluppare di pari passo anche un’identità difensiva che, se raggiungesse quella offensiva, renderebbe la formazione biscegliese tra le più temibili dell’intero torneo.

Dall’altra parte ci sono i padroni di casa, che, nonostante una partenza contenuta (2-6), rappresentano un avversario temibile per gli ospiti e che potrebbe recare loro dei grattacapi. Guidato per la seconda annata consecutiva dal tecnico argentino Juan Manuel Gattone, il gruppo è in crescita e l’inserimento di un playmaker del calibro di Nicolò Basile ha potenziato l’organico già interessante; che ha in Guido Mariani, secondo miglior realizzatore del campionato con 22.6 punti di media, il suo fiore all’occhiello e nei giovani Matej Petrovic, ex di turno, Simone Giovinazzo, Nikola Nonkovic e Stipe Jelic altri elementi da tenere decisamente in considerazione.

L’incontro sarà diretto da Lino Laveneziana di Monopoli e Giacomo Tornese di Monteroni. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Anna Dioguardi di Triggiano (cronometrista), Antonio Rosucci di Bari (addetto ai 24”), Rosa Laricchia di Rutigliano e Michele Ventura di Gravina (statistici).

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI