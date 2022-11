Lions Bisceglie, Marcelo Dip regala la sesta vittoria stagionale contro Taranto / CLASSIFICA

Importante vittoria per i Lions Bisceglie, che si sono imposti al Paladolmen ai danni di Taranto, in occasione della nona giornata d’andata del campionato di serie B, girone D.

Match iniziato in sordina per i giocatori di casa, che incassano subito uno svantaggio di 7 punti (12-5), per poi ritornare sotto a -2 (16-14). Il team di coach Olive però, con idee molto più chiare, ha riallungato fino al +6 (20-14). I Lions riescono a restare in scia sul 26-23, per poi passare per la prima volta in vantaggio con la tripla di Stefano Borsato (39-37).

Nella ripresa, i giocatori nerazzurri, ispirati dal tiro dalla lunga distanza trovano il +6, traghettati da Armando Verazzo (46-40). Sempre Verazzo, regala ai suoi compagni il primo vantaggio in doppia cifra (+10 sul 57-47). A quattro minuti dal termine, la contesa sembra chiusa (86-74), ma i tarantini non mollano. Enzo Damian Cena spara dalla lunga distanza e rimette tutto in discussione sull’ 89-89. L’ultimo e definitivo sforzo dei nerazzurri è siglato da Marcelo Dip, che si è preso la responsabilità di un tiro a tre secondi dal termine. Partita che si chiude sul punteggio definitivo di 91-89.

La vittoria interna ai danni di Taranto porta i ragazzi di coach Nunzi a confermarsi seconda forza del girone. Prossimo impegno in esterna, contro la capolista Ruvo, in programma domenica 3 dicembre.

Lions Bisceglie – CJ Basket Taranto 91-89 (17-21, 24-16, 28-22, 22-30)

Lions Bisceglie: Gabriel Dron 18 (3/5, 4/5), Armando Verazzo 17 (1/1, 4/4), Matteo Bini 16 (0/3, 3/5), Marcelo Dip 9 (4/7, 0/0), Raphael Chiti 8 (0/0, 2/4), Stefano Borsato 8 (1/2, 2/4), Marco Pieri 8 (4/4, 0/0), Filiberto Dri 4 (1/5, 0/5), Davide Vavoli 3 (1/5, 0/1), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 19 – Rimbalzi: 31 8 + 23 (Filiberto Dri 7) – Assist: 23 (Gabriel Dron 7)

CJ Basket Taranto: Diego Corral 26 (6/8, 4/6), Marcello Piccoli 16 (8/12, 0/2), Enzo damian Cena 16 (1/5, 3/7), Francesco Villa 13 (3/5, 2/7), Santiago Bruno 11 (2/5, 2/5), Luca Sampieri 5 (2/2, 0/0), Francesco D’agnano 2 (1/3, 0/0), Andrea francesco Liace 0 (0/1, 0/0), Lamberto Napolitano 0 (0/0, 0/0), Mattia Graziano 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Conte 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 25 6 + 19 (Diego Corral 8) – Assist: 14 (Santiago Bruno 8)