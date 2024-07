I Lions Bisceglie confermano Marcelo Dip, “Pronto a metterci la faccia ancora una volta”

I Lions Bisceglie confermano Marcelo Dip, pivot italo-argentino di 2,05 m, che rimarrà a Bisceglie per la quarta annata consecutiva; dopo che nella scorsa ha realizzato 8.3 punti e 4.6 rimbalzi di media in 26 minuti medi di utilizzo.

“Sono particolarmente felice di questa riconferma, perché voglio molto bene alla città e la sua gente, mi sono subito ambientato, sotto il profilo umano, alle persone che fanno parte della società. È un peccato, lo riconosco, non poter difendere quella B1 che abbiamo meritatamente guadagnato, ottenendo una brillante salvezza nella scorsa stagione, ma la dirigenza ha compiuto le sue scelte ed è fondamentale che tutti lo comprendano e lo apprezzino; perché andare avanti senza mettere a repentaglio una storia importante è segno di serietà”

“Sono pronto a metterci la faccia ancora una volta e ricominciare. Ai tifosi, per quanto possano sentirsi amareggiati, garantisco che ce la metteremo tutta per riaccendere un entusiasmo ancora più poderoso intorno alla squadra; sono certo che ci divertiremo, avvicineremo tanti nuovi supporters e dimostreremo in campo che Bisceglie c’è, e ci sarà sempre, togliendoci delle belle soddisfazioni; non rimane altro che mettersi al lavoro duramente e far capire fin dal primo momento, a chi ama il basket a Bisceglie, che ci teniamo tantissimo e non molleremo mai di un centimetro.”

I Lions Bisceglie confermano Marcelo Dip, ma non si fermano; aggiungendo un’altra figura di rilievo nello staff, dove arriva Vincenzo Virgallita nel ruolo di assistente allenatore; affiancando quindi Saputo. Per Virgallita è un ritorno, aveva già lavorato con i Lions, nel biennio trascorso con coach Nunzi, che aveva seguito a San Severo nella scorsa stagione; prima del ritorno odierno.