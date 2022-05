Lions Bisceglie, l’ultima di campionato oggi contro Pozzuoli

Nell’ultima giornata di campionato di serie B, girone D, i Lions Bisceglie se la vedranno fuori casa con Pozzuoli.

In palio per i nerazzurri l’eventuale secondo posto in classifica, che cambierebbe poco in ottica playoff. I giocatori di casa invece, sono in una situazione delicata: dopo la vittoria sulle tavole di Cassino, l’unica opportunità per evitare le sabbie dei playout è vincere, confidando nel successo esterno di Ruvo sul parquet di Avellino. Il match d’andata tra le due compagini si è concluso con il punteggio di 72-67 per i ragazzi di coach Nunzi.

La palla a due della contesa è prevista per oggi alle ore 18.00. Diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”. Dirigono Fabrizio Suriano di Torino e Andrea Andretta di Udine.