Lions Bisceglie, la prima dell’anno in casa contro Pozzuoli

Dopo il rinvio del match contro Agrigento a giovedì 20 gennaio (leggi qui), i Lions Bisceglie affronteranno tra le mura del Paladolmen l’insidiosa Pozzuoli, sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di serie B, girone D.

I nerazzurri hanno perso margine nei confronti delle inseguitrici, ma detengono ancora il primato della classifica a pari merito con Agrigento e a +2 sulla Virtus Arechi Salerno. Gli ospiti (noni in graduatoria) non dovrebbero essere un pericolo per i giocatori di casa, ma attenzione ai cali di tensione, si tratta pur sempre della prima dell’anno dopo un lungo stop. I ragazzi di coach Spinelli hanno all’attivo sette vittorie ed altrettante sconfitte; nell’ultimo match disputato contro Vavoli e compagni sono stati i campani a primeggiare. Tra le fila di Pozzuoli milita anche l’ex Alessandro Potì.

Il match è previsto per oggi con palla a due a partire dalle ore 18.00. Diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”. Dirigono la partita Francesco Zaniboni di Bologna e Michele Meli di Forlì.