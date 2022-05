Lions Bisceglie in trasferta per il match di recupero contro Forio

In occasione del recupero della 23esima giornata del campionato di serie B, girone D, i Lions saranno impegnati nella sfida esterna sulle tavole di Forio.

La stagione è agli sgoccioli; i nerazzurri possono giocarsi un ulteriore jolly in chiave playoff con questo recupero. I giocatori di casa partono svantaggiati, vista la terzultima piazza in graduatoria (a quota 18 punti, a -2 dalla zona salvezza) e le sole 9 vittorie all’attivo. Occhio però a sottovalutarli, considerando l’opaca prestazione dei biscegliesi contro la prima in classifica nell’ultima giornata e il fatto che i campani sono in piena lotta playout. L’ultimo incrocio tra le due compagini nel girone d’andata, si è chiuso 84-79 per i ragazzi di coach Nunzi.

Palla a due del match prevista per oggi a partire dalle ore 16.00. Diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”.