Lions Bisceglie in casa della Virtus Molfetta per provare ad invertire la rotta

Rifarsi, lasciandosi alle spalle le due battute d’arresto consecutive maturate ad Avellino e nel match interno di Trani con la Dinamo Brindisi. I Lions Bisceglie andranno a caccia del quinto acuto nel girone G del torneo di Serie B2 in occasione del confronto con la Virtus Molfetta, in programma domenica 10 novembre, con palla a due alle ore 18, sul parquet del PalaPoli. La squadra di coach Fabio Saputo ha un saldo in perfetta parità (4-4) tra gioie e dispiaceri. L’obiettivo prioritario è invertire una tendenza non confortante, considerate le tre sconfitte rimediate nelle ultime quattro esibizioni. Non sarà facile ma Dip e compagni hanno il dovere di provarci.

Il recente calo del rendimento offensivo (70.9 punti realizzati, dato sceso rispetto al 74.8 delle prime cinque giornate) ha inciso sullo sviluppo delle gare dei Lions, che però dispongono di tutto il potenziale necessario per migliorare notevolmente in termini di efficienza offensiva. Ritrovare lo smalto in attacco e mantenere standard di attenzione elevati sull’altro lato del campo, a protezione del proprio canestro, riveste un’importanza capitale in vista del confronto con la compagine molfettese.

Situazione di classifica identica per il team biancazzurro, guidato in panchina da coach Enrico Fabbri. Un altro ex di turno è l’esterno italo-bulgaro Georgi Sirakov, terzo miglior realizzatore del raggruppamento con una media di 19.4 punti per gara. Lo statunitense Shawn Gulley è l’altro caposaldo di un organico piuttosto giovane. Molfetta ha modificato l’assetto del roster con gli inserimenti del play classe 2004 Shaka Balladino e dell’ala Dimitrije Jankovic, lasciando andare il centro Jacky Barnaba. Gli esterni Natalini, Bertoni e Filtness (finlandese) aggiungono brio e ritmo ad una squadra che ama correre e colpire in transizione. (Foto: Cristina Pellegrini)