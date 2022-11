Lions Bisceglie in campo al sabato in casa della Virtus Arechi Salerno

Trovare la giusta continuità anche lontano dalle mura amiche del PalaDolmen. La missione dei Lions Bisceglie, impegnati sul parquet della Virtus Arechi Salerno nel match valido per l’ottava giornata d’andata del torneo di Serie B Old Wild West, è chiara: compiere un ulteriore salto di qualità in termini di atteggiamento e tenuta mentale, per mettere a frutto il gran lavoro svolto tutti i giorni in palestra. Sabato 19 novembre (palla a due ore 19:00) Filiberto Dri e compagni dovranno esprimersi al meglio per avere ragione di un team di tutto rispetto.

Settimana atipica per il gruppo di coach Luciano Nunzi, che martedì mattina ha incontrato le scolaresche del quarto circolo didattico “Don Pasquale Uva” nell’ambito dell’iniziativa “Libriamoci”. I giocatori dei Lions e il loro allenatore hanno letto alcuni brani di libri e favole per bambini. La squadra si è allenata a partire da martedì pomeriggio con la massima concentrazione: Bisceglie vuole tornare subito a vincere fuori casa per tenere il passo.

La compagine campana, guidata in panchina da Roberto Di Lorenzo, è finora imbattuta in casa (quattro vittorie) mentre ha rimediato solo battute d’arresto nelle tre gare esterne. Top scorer è il monopolitano Vanni Laquintana (17.7 punti per gara) mentre il miglior rimbalzista è l’ala forte Dario Zucca, ex Torrenova. Un altro elemento da tenere d’occhio è senza dubbio l’eclettico Alessio Donadoni mentre sotto canestro agiscono gli esperti Niccolò Rinaldi e Duilio Birindelli. La regìa è nelle mani sapienti di Riccardo Bottioni. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)