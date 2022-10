Lions Bisceglie, esordio stagionale in casa con Pescara

Una nuova stagione è alle porte per i Lions Bisceglie, impegnati oggi pomeriggio (palla a due fissata alle ore 18.00) sul parquet del Paladolmen con Pescara, nel girone D della serie B.

Il team biscegliese, potrà finalmente mostrare al proprio pubblico i frutti di un’attenta preparazione atletica, sotto la corte del confermato coach Luciano Nunzi. L’obiettivo stagionale è chiaro: riuscire ad ottenere la qualificazione alla Serie B d’Eccellenza, che sarà creata dopo la suddivisione in due gruppi dell’attuale lega in cui militano i Lions Bisceglie.

Il ds Sergio Di Nardo suona la carica in vista di questa stagione elettrizzante: “ci batteremo in ogni partita per porre, domenica dopo domenica, i mattoncini necessari a raggiungere la promozione consapevoli che classificarsi fra le prime quattro formazioni del girone D non sarà semplice”. Arriva anche la “chiamata alla massima partecipazione” indirizzata ai sostenitori biscegliesi: “Ci aspettiamo un pubblico numeroso, caloroso, vicino alle sorti di questa squadra -afferma Di Nardo – Questo gruppo dirigenziale e tutti coloro che formano la grande famiglia Lions meritano il massimo sostegno per tutto ciò che da decenni contribuiscono a realizzare. Vogliamo portare ancora più in alto il nome di Bisceglie: lo meritiamo noi, dal presidente ai bambini del minibasket senza dimenticare gli sponsor, lo merita la città, lo merita la storia che rappresentiamo” conclude.