Lions Bisceglie, è tempo di derby contro i cugini molfettesi

La ventunesima giornata del campionato di serie B, girone D, offre sul piatto l’avvincente derby tra Pavimaro Molfetta e Lions Bisceglie.

Momento difficile per i nerazzurri; dopo le sconfitte inaspettate per mano di Cassino e Reggio Calabria la vetta della classifica ora si trova a +6 (Agrigento a quota 34 punti). A complicare la situazione è il capitolo infortuni, che vedono Filiberto Dri ed Edoardo Fontana fermi ai box. Molfetta è reduce dalla sconfitta esterna contro Ruvo Di Puglia (71-65) ed occupa la decima posizione della classifica, con 8 vittorie e 12 perse. L’imperativo in casa Lions è ritornare a vincere, consapevoli di poter espugnare un campo difficile come quello del PalaPoli, per allontanare le inseguitrici che si avvicinano pericolosamente. Nel girone d’andata è stato il team di coach Nunzi ad avere la meglio (91-70).

La contesa tra Molfetta e Lions Bisceglie è in programma oggi alle ore 19.00. Diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”.