Doppio appuntamento nel fine settimana per i Lions Bisceglie. I ragazzi di coach Console affronteranno Lascuoladibasket Lecce, ambiziosa compagine di Serie C, nel primo confronto della del Trofeo BCC Basilicata in programma al PalaSassi di Matera alle ore 17:30.
Protagoniste della seconda sfida, dalle ore 20, i padroni di casa della Virtus Matera e l’Adria Bari. Domenica le finali.
Due gare ravvicinate per i nerazzurri, che chiuderanno così la terza settimana di lavoro contrasegnata da intensità fisica e da una sempre crescente attenzione verso gli aspetti tattici. Due opportunità, per i sostenitori biscegliesi, di seguire da vicino le sorti del team. (Credit foto: Cristina Pellegrini)