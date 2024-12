Lions Bisceglie di scena a Termoli in cerca del sesto acuto consecutivo

Lions Bisceglie di scena dalle 18:00 di domani al PalaSabetta di Termoli per la 13° giornata del girone G del campionato di Serie B2, alla ricerca di un nuovo successo, dopo i cinque consecutivi dei turni precedenti, in casa di un avversario ostico; che segue di pochi punti i biscegliesi in classifica.

I nerazzurri vogliono la decima affermazione in campionato e il momento di forma giustifica questa ambizione. I Lions hanno dimostrato ottime doti su entrambi i lati del campo, dando prova delle qualità e della versatilità dei propri uomini e i risultati sono stati il frutto delle grandi prestazioni messe in campo nelle ultime settimane da Dip e compagni.

I nerazzurri devono però mantenere i piedi per terra e non sottovalutare alcun impegno, specialmente quello in casa di un Termoli, che promette di dare battaglia agli ospiti e che ha dimostrato di saper stare ad alti livelli nel corso di questa stagione. Guidata in panchina dell’ex Gigi Marinelli, la compagine molisana è sesta in classifica con sette affermazioni all’attivo a fronte di cinque sconfitte; il miglior realizzatore è l’ala lituana Simas Raupys, con 18.7 punti di media per gara, ottimamente supportato dal centro Obinna Nwokoye, 16.8 punti e 4.8 rimbalzi a partita, e dal giovane esterno Antonio Matera.

L’incontro sarà diretto da Paolo Carotenuto di Boscotrecase (Napoli) e Mattia Mandato di San Nicola la strada (Caserta). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Antonio Meccanici di Ferrazzano (cronometrista), Maria Giovanna Campolieti di Termoli (addetta ai 24”), Maria Caposiena e Nazario Mercaldi di San Severo (statistici).

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI – FACEBOOK LIONS BISCEGLIE