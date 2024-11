Lions Bisceglie di scena a Mola per il turno infrasettimanale di B2

Impegno infrasettimanale per i Lions Bisceglie che questa sera, ore 20, saranno di scena al PalaPinto di Mola per la decima giornata del campionato di Serie B2, girone G.

La squadra allenata da Fabio Saputo cerca il terzo successo consecutivo. Archiviato il derby vinto a Corato, per Di Camillo e compagni è tempo di dare un’immediata prova di tenuta psicofisica, tenendo conto della probabile indisponibilità del capitano Marcelo Dip, fermato da un infortunio muscolare.

Mola che da par suo ha ottenuto due delle tre affermazioni stagionale davanti al proprio pubblico contro Canosa e Taranto. Lo stop di domenica a Termoli ha messo in risalto il problema legato alla difesa: gli 82.8 punti concessi in media agli avversari costituiscono un dato non rassicurante. Pezzi pregiati del roster del presidente Losito sono le ali Daniel Laffitte (top scorer del team) e Samuel Anthony Burt, giunto a stagione in corso. Sotto le plance giostra il lungo Marco Prunotto mentre i piccoli Guido Berardi, Damiano Setti, Angelo Messina e Pasquale Tanzi conferiscono pericolosità sul perimetro. (Foto: Cristina Pellegrini)