Lions Bisceglie di scena a Corato per il matematico accesso ai Play-in Gold

Lions Bisceglie di scena a Corato per il matematico accesso ai Play-in Gold, lontano dai nerazzurri un solo successo, e che i biscegliesi vogliono conquistare già nella partita delle 18:00 di oggi; quando gli uomini di coach Saputo scenderanno in campo sul parquet del PalaLosito di Corato in un match valido per il 20° turno del girone G del campionato di Serie B2.

In casa nerazzurra vige l’imperativo della massima concentrazione, perché, sebbene i Lions siano stati eccellenti ad avvicinare l’obiettivo, adesso bisogna archiviare matematicamente la pratica e per farlo la formazione biscegliese dovrà mettere in campo un altra prestazione di livello per conquistare il successo e il primo obiettivo stagionale, ripetendo la performance dell’andata; quando i nerazzurri vinsero in volata a Ruvo per 80-75.

Di fronte i nerazzurri troveranno una formazione che fa dell’attacco il suo punto forte, segnando la formazione coratina 80,5 punti di media a partita, ma che allo stesso tempo mostra un po’ il fianco sull’altro lato del campo a causa della sua filosofia; 82,5 i punti di media che subiscono i padroni di casa. Coach Juan Manuel Gattone può contare sull’ala Nikola Nonkovic, autore di 18 punti e 6 rimbalzi per gara, oltre alla solidità dell’argentino Guido Mariani, 17 punti e 4.3 assist, e all’aggiunta di spessore del play altamurano Niccolò Basile, ex capitano di Pesaro in A1.

L’incontro fra Basket Corato e Lions Bisceglie sarà diretto da Eros Marseglia di Mesagne e Davide Galieri di Termoli (Campobasso). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Michele Ventura di Gravina (cronometrista), Francesco Settembre di Gravina (addetto ai 24”), Raffaele Vito Caponio di Santeramo e Maria Pia Ventura di Gravina (statistici).