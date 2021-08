Lions Bisceglie, Davide Tivoli si aggiunge al gruppo dei nuovi arrivi

Alla corte di coach Luciano Nunzi, dopo l’annuncio di Simone Giunta, arriva un giovane innesto di nome Davide Tivoli, giocatore classe 2001.

La nuova ala (198 cm per 90 kg), nonostante la tenera età, ha sulle spalle una grande esperienza maturata in lega A2, indossando prima la maglia di Latina e poi quella di Ravenna. Fiore all’occhiello del curriculum del nuovo giocatore nerazzurro, è stata la presenza in nazionale under 18. Davide Tivoli è un’ala moderna che si adatta fortemente al progetto voluto dalla dirigenza Biscegliese: un roster di grandi talenti che sappia trascinare la squadra fino alle fasi finali del campionato.

Sono sette i giocatori ufficializzati dai Lions Bisceglie per la prossima annata: oltre a Davide Vavoli i lunghi Emmanuel Enihe e Gianluca Tibs, i playmaker Gabriel Dron e Simone Giunta, gli esterni Marco Giannini ed Edoardo Fontana.