Lions Bisceglie: Coppa Italia archiviata con eliminazione al primo turno, testa ora al campionato

Eliminazione al primo turno per i Lions Bisceglie alle Final Eight di Coppa Italia per mano di Roseto (78-60), in un match ad alto coefficiente tecnico.

Non è bastato il coraggio e la determinazione dei giocatori biscegliesi per superare una grande squadra come Roseto, che ha nel mirino il salto di categoria e fresca vincitrice della coppa Italia di Serie B (69-65 ai danni di Cividale). I nerazzurri hanno fatto tesoro di questa esperienza per migliorare alcuni aspetti e ritornare ad affrontare le sfide del campionato regolare con maggiore concentrazione e consapevolezza, spinti anche dagli oltre 200 tifosi che si sono fatti sentire nell’ultima uscita.

Testa quindi per la prossima partita. Domenica sulle tavole di Forio con palla a due alle ore 16.00 si proverà a mettere un ulteriore tassello in chiave playoff.