Lions Bisceglie: conferma per Mastrodonato, definita data raduno e avvio lavoro

Dopo le ottime prestazioni nel corso della stagione regolare scorsa, il play guardia Alessandro Mastrodonato si è meritatamente conquistato la riconferma per la stagione 2022/2023.

Mastrodonato, biscegliese doc, nonostante la sua giovane età (18 anni) ha dimostrato a tutto una grande volontà di mettersi al servizio dei compagni e di coach Nunzi. Comincia a prendere forma il roster dei Lions con 5 acquisti (Matteo Bini, Stefano Borsato, Raphael Chiti, Marco Pieri e Armando Verazzo) e altrettanti rinnovi (oltre ad Alessandro Mastrodonato il capitano Filiberto Dri, il centro Marcelo Dip, il playmaker Gabriel Dron e l’ala Davide Vavoli).

Società che ha definito la data del raduno, prevista per domenica 21 agosto, ore 19, quando i componenti del roster e dello staff tecnico della prima squadra saluteranno al PalaDolmen i sostenitori. Lunedì 22, in mattinata, il via alla preseason del collettivo di coach Luciano Nunzi, che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo torneo di Serie B con l’intenzione di dare seguito a quanto di buono costruito nell’annata appena trascorsa. Non è un caso che la dirigenza abbia confermato ben 5 elementi in organico: «Abbiamo cercato di dare la maggiore continuità possibile al brillante percorso compiuto, confermando anche l’intero staff in blocco» è l’osservazione del direttore sportivo Sergio Di Nardo. «A questo proposito desidero ringraziare, a nome del club, i vari Giunta, Fontana, Giannini, Enihe, Tibs e Seck per aver contribuito al terzo posto in regular season della passata stagione. Noi tutti rivolgiamo loro un grande e affettuoso “in bocca al lupo”».