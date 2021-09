Lions Bisceglie, coach Nunzi: “Importante costruire vissuto tecnico che ci manca”

È cominciata la settimana che porta al primo impegno ufficiale della stagione per i Lions Bisceglie che sabato 11 settembre, ore 19, al PalaDolmen ospitano il Giulianova per il match di Supercoppa. Un primo importante test per la compagine del nuovo coach Luciano Nunzi.

Il tecnico marchigiano ha fatto il punto della situazione dopo due settimane di lavoro ed in vista del prossimo torneo di serie B, “Ho trovato grandissima disponibilità nei ragazzi. Questo gruppo non ha alcun vissuto tecnico né di spogliatoio alle spalle e quindi abbiamo dovuto investire del tempo per conoscerci meglio e perseguire l’obiettivo di costruire le basi di un ‘linguaggio comune’ che ci permetta di giocare insieme. I tempi di apprendimento e acquisizione di una precisa identità tattica – dichiara – quando si ha a che fare con giocatori dall’età media piuttosto bassa, sono inevitabilmente superiori ma la predisposizione e la voglia di mettersi al servizio del progetto che ho riscontrato in ciascuno di loro mi hanno trasmesso ulteriore fiducia. Ne sono certo: grazie al lavoro sodo che tutti quanti stiamo facendo, riusciremo presto a far quadrare il cerchio”.

In vista del debutto ufficiale Nunzi presente il match, “È una partita ufficiale e il risultato, com’è giusto che sia, avrà una sua rilevanza: sarà fondamentale, in ogni caso, non lasciarsi condizionare esclusivamente dall’esito del match – sottolinea – che in questa fase di preseason non può costituire l’unico metro di valutazione. Quello che conta, al netto della grandissima grinta e della voglia di vincere che sprigioneremo sul parquet, è interpretare queste partite come l’opportunità di costruire quel vissuto insieme che ci manca sotto l’aspetto agonistico e contribuisce a formare, nel senso letterale del termine, una squadra”. Foto di Cristina Pellegrini