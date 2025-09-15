Lions Bisceglie chiudono la terza settimana di preseason con una vittoria

La terza settimana di preparazione dei Lions Bisceglie si è conclusa con un successo incoraggiante. La formazione nerazzurra di coach Vito Console ha superato l’Adria Bari nella finalina per il terzo posto del Trofeo Bcc Basilicata, disputata al PalaSassi di Matera, imponendosi con il punteggio di 71-66.

La partita ha visto i biscegliesi partire con il piede giusto, prendendo il comando già nel primo quarto (21-18) e mantenendo il vantaggio anche nei parziali successivi: 38-33 all’intervallo e 56-50 a dieci minuti dalla fine. Bari, guidata dall’ex Enrico Fabbri, ha trovato la forza di agganciare i Lions a quota 59, ma Anibaldi e compagni hanno reagito con carattere, portando a casa una vittoria utile soprattutto dal punto di vista del morale e della crescita del gruppo.

Il match ha confermato i progressi nella condizione fisica e nell’intesa complessiva della squadra, elementi cruciali in questa fase di preparazione. Sabato, invece, i Lions erano stati battuti da Lecce per 66-77 in una gara che ha rappresentato più un test di resistenza ai carichi di lavoro che un appuntamento da risultato. L’avvio difficile (16-28) ha reso complicato ridurre lo svantaggio accumulato già a metà gara (28-46).

Dopo una giornata di riposo lunedì, i nerazzurri torneranno ad allenarsi martedì pomeriggio. In programma anche due amichevoli decisive per limare i dettagli in vista del campionato: mercoledì sul parquet del PalaLosito contro il Basket Corato e domenica 21 a Monopoli per l’ultimo scrimmage prima dell’esordio stagionale in Serie B2. Il debutto ufficiale avverrà domenica 28 settembre alle 19 al PalaPanunzio di Molfetta contro Termoli. (Credit foto: Lions Bisceglie)