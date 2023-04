Lions Bisceglie chiamati a fare punti sul campo di Roseto

Impegno esterno per i Lions Bisceglie, di scena questa sera in casa di Roseto nel match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B, girone D.

Il conto alla rovescia è già attivato. La prima fase è agli sgoccioli ma c’è ancora molto da decidere. I Lions Bisceglie sono chiamati ad una prestazione di altissima caratura e riscattare la sconfitta di misura della gara d’andata (76-80), maturata nel rush conclusivo. Il calendario non è certo favorevole al team di coach Luciano Nunzi, che fino al termine della regular season se la vedrà con due formazioni più avanti in classifica e affronterà anche la diretta inseguitrice.

L’organico di Roseto è unanimemente ritenuto dagli addetti ai lavori fra i migliori di tutta la B. L’obiettivo dichiarato dal club, peraltro, è il salto in A2 anche alle luce dei notevoli investimenti compiuti. La squadra è costruita intorno alla figura carismatica del sempreverde Valerio Amoroso, vero e proprio allenatore in campo, oltre che del playmaker Edoardo Di Emidio, ex di turno e rosetano doc. Giocatori del livello di Marco Santiangeli, Nicolas Morici e Nemanja Dincic impreziosiscono un team che può contare sull’energia dei vari Zampogna, Seck e Natalini in uscita dalla panchina. Non saranno della contesa a causa di infortuni né l’under Fiusco né l’ala Nikolic, ingaggiata a stagione in corso al posto di Mastroianni. Roseto ha perso quattro delle prime sei partite ma nelle successive 20 ha ottenuto ben 18 affermazioni, cedendo solo sui campi di Caserta e Salerno.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 17:50 sulla piattaforma OTT a pagamento Lnp pass (tutte le informazioni sui costi al sito https://lnppass.legapallacanestro.com).