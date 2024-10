Lions Bisceglie cercano riscatto contro l’Adria Bari

Obiettivo riscatto per i Lions Bisceglie decisi a cancellare la sconfitta contro Monopoli in un nuovo importantissimo derby contro l’Adria Bari nel match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B2, in programma domani alle ore 19.30.

Si gioca sul parquet del PalaAssi di Trani questa sfida d’altissima quota tra i baresi, in vetta alla classifica e ancora imbattuti dopo quattro gare, e i ragazzi di coach Saputo, che hanno occupato la prima posizione fino allo stop con Monopoli e disputato sin qui un avvio di stagione di ottimo livello. Un confronto che si preannuncia quindi molto tirato e combattuto nel quale sarà importante mantenere alta l’intensità per tutti i quaranta minuti. Da tenere assolutamente d’occhio nelle fila dell’Adria Bari l’esperto Rodriguez, miglior marcatore dei suoi e autore di ben 22 punti nella netta vittoria casalinga contro il Canusium di domenica scorsa, ma tutto il collettivo barese è assolutamente temibile e capace di trovare soluzioni offensive efficaci. Infatti, come testimoniano i numeri di questi primi quattro appuntamenti stagionali, l’Adria Bari può contare su ben cinque giocatori con più di 10 punti di media a partita (oltre al già citato Rodriguez anche il lungo Traore, il playmaker Lupo e le ali Pelucchini e Callara). Dip e compagni hanno preparato con grande attenzione l’impegno e servirà certamente la migliore versione dei Lions per avere la meglio di un avversario davvero ostico. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)