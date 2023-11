Lions Bisceglie a caccia di un risultato utile a Taranto

Lions Bisceglie a caccia di un risultato sul parquet del CJ Taranto, con la palla a due fissata alle 18:00 di domenica 26 novembre, per l’undicesima giornata di Serie B nazionale Old Wild West; alla ricerca di una vittoria che risulterebbe una boccata d’aria fresca per tutto l’ambiente, dopo le difficoltà incontrate nelle prime dieci giornate di campionato.

I ragazzi di coach Fabbri necessitano di abbinare dei risultati alle buone prestazioni offerte finora, provando a risalire la classifica, tenendosi lontano dalle zone calde. Per farlo i nerazzurri dovranno trovare maggiore intensità e agonismo, da riversare su entrambi i lati del campo, migliorando anche le percentuali dal campo, soprattutto dalla lunga distanza.

Non ci saranno solo i Lions Bisceglie a caccia di un risultato, perché i padroni di casa stanno vivendo una situazione speculare a quella di Cepic e compagni, con sole due vittorie nell’arco della stagione, finora amara, per i Tarantini; sfiorando la vittoria in tante occasioni, ma fermandosi sempre ad un passo dal traguardo, spesso in contraddizione con quanto visto sul parquet.

Il roster in mano a Mario Cottignoli vede come suoi capi saldi l’esterno classe 2002 Francesco Reggiani (15.6 punti di media con un invidiabile 48% nel tiro dalla lunga distanza) e il pivot Elhadji Thioune, che garantisce invidiabile efficacia e solidità sotto le plance (15.1 punti e 11.1 rimbalzi); passando anche per elementi importanti come Gianmarco Conte, capitano e leader carismatico del gruppo rossoblù.

Il match sarà arbitrato da Leonardo Marcelli e Indro Spinelli di Roma. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Federica Camisa di Brindisi (segnapunti), Antonio Rosucci di Bari (cronometrista) e Felice Enrico Berardi di Ruvo (addetto ai 24”).