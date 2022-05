Lions Bisceglie, buona la prestazione ma al PalaDolmen passa la capolista / CLASSIFICA

Nona sconfitta stagionale per i Lions Bisceglie, battuti ieri sera al PalaDolmen dalla capolista Moncada Energy Agrigento in occasione della 29esima giornata del campionato di Serie B, girone D.

Un approccio alla gara balbettante rovina i piani del roster di coach Nunzi che poi si toglie di dosso un po’ di nervosismo e comincia a produrre un buon basket. Biscegliesi che hanno impiegato oltre sei minuti per realizzare il primo canestro su azione e con grande tenacia si sono poi prodigati verso la possibile rimonta. Ridotto lo scarto, Bisceglie si è riavvicinata sul -2 nel secondo quarto (26-28) e ha reagito anche al tentativo degli avversari di riprendere il largo (30-38). Nel terzo quarto i Lions premono sull’acceleratore mettendo in seria difficoltà la capolista. Fontana ha firmato l’aggancio a quota 47, Enihe il primo sorpasso nerazzurro. Agrigento ha realizzato appena 6 punti in tutto il quarto e soltanto qualche sbavatura ha impedito alla squadra del ds Di Nardo di incrementare il bottino. Padroni di casa che partono bene anche nell’ultimo quarto di gara andando sino al +7. È mancato il colpo di grazia e gli avversari con un break di 12-2, hanno capovolto l’esito della contesa, approfittando delle scelte non sempre lucidissime dei Lions.

Resta una prestazione complessivamente positiva da parte dei Lions che scendono in terza posizione, ma che hanno una gara da recuperare. (Foto: Cristina Pellegrini)

LIONS BISCEGLIE-AGRIGENTO 68-73

Lions Bisceglie: Dron 7, Fontana 11, Dri 10, Enihe 11, Dip 6, Giunta 8, Vavoli 2, Giannini 13, Seck. N.e.: Mastrodonato, Provaroni. All.: Nunzi.

Agrigento: Grande 9, Bruno 18, Costi 22, Chiarastella 6, Peterson 6, Lo Biondo 6, Mayer 3, Cuffaro 3. N.e.: Morici, Bellavia. All.: Catalani.

Arbitri: Francesco Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (Milano), Claudio Berlangieri di Trezzano sul Naviglio (Milano).

Parziali: 13-24; 38-45; 54-51.

Note: uscito per cinque falli Peterson. Tiri da due: Bisceglie 19/36, Agrigento 16/34. Tiri da tre: Bisceglie 6/27, Agrigento 11/32. Tiri liberi: Bisceglie 12/15, Agrigento 8/10. Rimbalzi: Bisceglie 40, Agrigento 39. Assists: Bisceglie 13, Agrigento 10.