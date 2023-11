Lions Bisceglie belli e finalmente vincenti / CLASSIFICA

Lions Bisceglie belli e finalmente vincenti, nella domenica pomeriggio del PalaDolmen, dove i ragazzi di coach Fabbri hanno vinto di ben 26 lunghezze contro una formazione di alta fascia come Chieti; centrando così il terzo successo in Serie B nazionale Old Wild West.

L’approccio dei nerazzurri al match è stato impeccabile, nonostante l’1-5 dall’arco iniziale, i padroni di casa hanno aperto con un parziale di 22-4, aggiustando poi la mira dalla lunga distanza e toccando addirittura il +21 a inizio secondo periodo. Gli ospiti hanno poi accennato un tentativo di rimonta, con un parziale di 0-7, firmato l’ex Cena, ma è stata pronta la risposta di Cepic e compagni, che hanno subito allontanato gli abruzzesi sul punteggio di 49-28. La squadra capitanata da Marcelo Dip ha poi gestito il vantaggio nella ripresa, non andando mai sotto i tredici punti di vantaggio; chiudendo poi la partita nel finale grazie alle triple di Ouandie e soci, fino al +26 finale.

Lions Bisceglie belli e finalmente vincenti, che con un ottimo lavoro difensivo tengono gli avversari sotto i 60 punti, segnandone ben 82, dando spazio nel finale al giovane biscegliese Santoro che ha segnato il canestro del massimo vantaggio. Un successo perentorio, che fa benissimo al morale; martedì si tornerà al lavoro in vista del match in programma sabato 18 sul parquet del Taliercio di Mestre.

