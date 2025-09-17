Lions Bisceglie, arriva Luca Montanari: esperienza e qualità per coach Console

Nuovo rinforzo in casa Lions Bisceglie a pochi giorni dall’avvio del campionato di Serie B2. Il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio di Luca Montanari, playmaker bolognese classe 1992, capace di ricoprire anche il ruolo di guardia. Un innesto che porta con sé carisma, esperienza e tecnica, elementi preziosi per il reparto esterni guidato da coach Vito Console.

Cresciuto nel vivaio della Fortitudo Bologna, Montanari ha costruito la sua carriera tra Serie B Nazionale e B2, indossando le maglie di Crema, Palestrina – affrontando proprio i Lions nella stagione 2016-17 –, Ozzano e Andrea Costa Imola. Nelle ultime due stagioni ha militato a Porto Recanati, condividendo l’esperienza della prima annata con Edoardo Anibaldi, oggi suo compagno di squadra a Bisceglie.

Un tassello importante per un roster che punta ad alzare ulteriormente il livello in un girone D particolarmente competitivo. L’operazione, chiusa in tempi rapidi dal direttore sportivo Di Nardo, permetterà a Montanari di unirsi subito al gruppo e di partecipare agli allenamenti già da giovedì.

Intanto si chiude un capitolo significativo per i Lions: dopo quattro stagioni si separano le strade con Marcelo Dip. Il pivot italo-argentino ha rescisso il contratto con il club biscegliese. La società lo ha salutato con gratitudine per il contributo dato in questi anni, augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera.