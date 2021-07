Lions Bisceglie; arriva la guardia Marco Giannini, saluta Chiriatti

Dopo Edoardo Fontana, Gabriel Dron e Gianluca Tibs, in casa Lions arriva una nuova guardia classe 2001: si tratta di Marco Giannini.

Il giovane cestista ha mosso i suoi primi passi sul Parquet con la maglia della Pallacanestro Reggiana. Nonostante la sua età precoce, Marco Giannini (190 cm per 80kg) riesce a disputare alcune partite della massima lega nazionale e alcuni match della Fiba Europe Cup, per poi ritornare in serie C gold e farsi le ossa tra le fila di Montecchio.

La linea tracciata in questo mercato estivo da parte della dirigenza Lions è chiara: puntare su promettenti giovani in grado di riportare in alto il sodalizio biscegliese. I Lions Bisceglie in questi giorni, hanno dovuto dire addio all’eterno capitan Chiriatti dopo dieci anni di grandi emozioni.