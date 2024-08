Lions Bisceglie, arriva il figlio d’arte Simone Cavalieri

Lions Bisceglie, arriva il figlio d’arte Simone Cavalieri (il papà Claudio è stato protagonista sul parquet come giocatore e come allenatore) che nella scorsa stagione ha militato nella Fortitudo Messina in B2; mettendosi in mostra con 11.2 punti in 22 gare, con un high di 29 nel match contro Mola.

«Sono contento della chiamata del coach e dell’interessamento della società nei miei confronti, spero che questa esperienza mi formi e sia d’aiuto per il percorso di crescita cestistica. Non vedo l’ora di conoscere i compagni e lo staff, e soprattutto di mettermi a disposizione per aiutare la squadra a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati».