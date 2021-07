Lions Bisceglie, altre due importanti novità dal mercato

Settimana di grandi movimenti in entrata in casa Lions Bisceglie. Dopo l’innesto di Marco Giannini arrivano altri due colpi di mercato in vista della stagione 2021-2022: l’ala Emmanuel Enihe e il play Simone Giunta.

Emmanuel Enihe è reduce dalla entusiasmante stagione con Nardò. Decisivo nella fase finale di campionato, il giocatore 22enne è riuscito a guadagnare minuti sul campo grazie alla sua fisicità e alla sua vena realizzativa dalla distanza (oltre il 30% di tiri andati a segno). Il nuovo acquisto nerazzurro ha esordito in serie B all’età di 17 anni, per poi potersi forgiare tra le fila di Eurobasket Roma, Taranto, Moncalieri, Crema e San Miniato.

Simone Giunta invece è un giocatore classe 2000, che ha ben figurato nell’ultima annata indossando la maglia di Senigallia, con una media di 22 minuti giocati, 4.2 punti, 2.8 rimbalzi e 2.4 assist. Caratteristica fondamentale del marchigiano è quella di avere ampia visione e gestione di gioco.

Sale a sei il numero di giocatori attualmente ufficializzati dalla dirigenza Lions per la prossima stagione (Marco Giannini, Edoardo Fontana, Gabriel Dron e Gianluca Tibs e le ultime due entrate Emmanuel Enihe e Simone Giunta)