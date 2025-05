Lions Bisceglie all’ultima chiamata: oggi Gara 2 contro Piazza Armerina al PalaPanunzio

Tutto in una notte per i Lions Bisceglie, che stasera alle ore 20:30 affronteranno Piazza Armerina nella decisiva Gara 2 dei quarti di finale playoff del campionato di Serie B2. Dopo il ko per 84-70 maturato in trasferta nel primo atto della serie, i nerazzurri guidati da coach Fabio Saputo sono chiamati a un’impresa obbligata per pareggiare i conti e tenere vive le speranze di qualificazione alla semifinale.

I playoff non ammettono distrazioni e, nel formato al meglio delle tre gare, ogni errore può rivelarsi fatale. I Lions tornano in campo con la determinazione di chi sa di dover dare tutto, confidando nell’energia del pubblico amico del PalaPanunzio di Molfetta, casa designata per questa fase cruciale del campionato.

Piazza Armerina, dal canto suo, arriverà in Puglia con il vantaggio psicologico del successo in Gara 1, ma dovrà fare i conti con l’assenza del paraguaiano Vincenzo Ochipinti, costretto a fermarsi per un infortunio al ginocchio. Una defezione pesante per coach Enzo Patrizio, che dovrà rivedere le rotazioni del proprio backcourt.

Per assistere al match, il prezzo unico del biglietto è fissato a 5 euro. L’ingresso sarà gratuito per tutti i minori di 18 anni, previa presentazione di un documento d’identità, e per i tesserati del settore giovanile dei Lions Bisceglie. (Foto: Aurora Quarto)